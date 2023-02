“Statuina del presepe mondialista”. Paragone seppellisce Schlein (Di lunedì 27 febbraio 2023) Gianluigi Paragone, leader del partito Per l'Italia, è ospite dell'edizione del 27 febbraio di Stasera Italia, talk show pre-serale di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, e commenta molto duramente l'esito delle primarie del Partito Democratico, che hanno visto la vittoria di Elly Schlein contro Stefano Bonaccini: “Non sento tutta questa musica nuova, è una Statuina del solito presepe, una Statuina che è stata costruita dal mondialismo, una Statuina che rappresenta quei temi lì. Avrà il problema di trovare una sintesi con il Movimento 5 Stelle, quindi secondo me sarà così, il M5S si mette una base molto sociale, molto bassa, con il reddito di cittadinanza e molto Sud, lei prenderà un po' più al Nord, inizierà a declinare questi temi dell'agenda mondialista, gender, ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Gianluigi, leader del partito Per l'Italia, è ospite dell'edizione del 27 febbraio di Stasera Italia, talk show pre-serale di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, e commenta molto duramente l'esito delle primarie del Partito Democratico, che hanno visto la vittoria di Ellycontro Stefano Bonaccini: “Non sento tutta questa musica nuova, è unadel solito, unache è stata costruita dal mondialismo, unache rappresenta quei temi lì. Avrà il problema di trovare una sintesi con il Movimento 5 Stelle, quindi secondo me sarà così, il M5S si mette una base molto sociale, molto bassa, con il reddito di cittadinanza e molto Sud, lei prenderà un po' più al Nord, inizierà a declinare questi temi dell'agenda, gender, ...

