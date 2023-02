Statua Maradona, Sepe: “L’avrei regalata a Napoli, ho un’offerta da un grande club” – VIDEO (Di lunedì 27 febbraio 2023) Domenico Sepe, scultore napoletano, aveva regalato una Statua di Diego Armando Maradona al Napoli e alla città di Napoli. Negli ultimi giorni, però, è nato un vero e proprio caso intorno alla scultura che è stata rispedita al mittente dal Comune e non sarà installata all’estero dello stadio né in nessuna altra zona della città. Pochi giorni fa, in esclusiva ai microfoni di spazioNapoli.it, lo stesso Domenico Sepe aveva dato sfogo alla sua delusione sulla vicenda. Statua MaradonaLa rivelazione di Sepe sul futuro della Statua di Maradona Questa mattina, al Gran Caffè Gambrinus di Via Chiaia, è stata indetta una conferenza stampa dall’artista per chiarire ulteriormente quanto ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 27 febbraio 2023) Domenico, scultore napoletano, aveva regalato unadi Diego Armandoale alla città di. Negli ultimi giorni, però, è nato un vero e proprio caso intorno alla scultura che è stata rispedita al mittente dal Comune e non sarà installata all’estero dello stadio né in nessuna altra zona della città. Pochi giorni fa, in esclusiva ai microfoni di spazio.it, lo stesso Domenicoaveva dato sfogo alla sua delusione sulla vicenda.La rivelazione disul futuro delladiQuesta mattina, al Gran Caffè Gambrinus di Via Chiaia, è stata indetta una conferenza stampa dall’artista per chiarire ulteriormente quanto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spazio_Napoli : Statua Maradona, Sepe: “L’avrei regalata a Napoli, ho un’offerta da un grande club” – VIDEO - NapoliAddict : Statua Maradona, Sepe: 'L'avrei regalata a Napoli, ho un'offerta da un grande club' – VIDEO #Napoli… - NapoliToday : #Cronaca Statua Maradona, lo scultore: 'Napoli non la vuole? La darò alla Bombonera' - persempre_news : #DomenicoSepe #DiegoAmeandoMaradona #Napoli #SscNapoli “La NOSTRA statua di Maradona è una scultura frutto di un… - arimar66 : @ParticipioPart Oh notizie sul contenzioso con il Comune per la rimozione della statua di Maradona,per una volta pe… -