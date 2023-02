Statua Maradona, Sepe: “Il Boca Juniors la vuole per la Bombonera” (Di lunedì 27 febbraio 2023) A proposito della Statua di Maradona, il maestro Domenico Sepe rivela che il Boca Juniors la vuole per la Bombonera Niente di meno che la ‘Bombonera’ potrebbe essere la nuova casa della Statua di Maradona realizzata dal maestro Domenico Sepe. A rilevare questa ipotesi, in queste ore molto concreta, è lo stesso artista napoletano, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta stamattina al Gran Caffè Gambrinus. Sulle polemiche e sulle voci che si sono susseguite sul suo conto, Sepe chiarisce: “La Statua realizzata è un mio personale dono alla città di Napoli, Maradona è da sempre stato il mio idolo”. Il Boca ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 27 febbraio 2023) A proposito delladi, il maestro Domenicorivela che illaper laNiente di meno che la ‘’ potrebbe essere la nuova casa delladirealizzata dal maestro Domenico. A rilevare questa ipotesi, in queste ore molto concreta, è lo stesso artista napoletano, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta stamattina al Gran Caffè Gambrinus. Sulle polemiche e sulle voci che si sono susseguite sul suo conto,chiarisce: “Larealizzata è un mio personale dono alla città di Napoli,è da sempre stato il mio idolo”. Il...

