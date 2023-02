Statua Maradona, parla l’artista: “In trattativa per darla al Boca” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Potrebbe essere la svolta sulla questione Statua Diego Armando Maradona. La scultura realizzata dall’artista afragole, Domenico Sepe, potrebbe giungere in Sud America ed essere collocata alla ‘Bombonera’ di Buenos Aires, il tempio del Boca Juniors, una delle squadre del campione argentino. Ad annunciarlo è stato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 27 febbraio 2023) Potrebbe essere la svolta sulla questioneDiego Armando. La scultura realizzata dalafragole, Domenico Sepe, potrebbe giungere in Sud America ed essere collocata alla ‘Bombonera’ di Buenos Aires, il tempio delJuniors, una delle squadre del campione argentino. Ad annunciarlo è stato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaTonygrass : RT @Spazio_Napoli: La statua di Diego Armando #Maradona dello scultore @domenicosepe.artist potrebbe finire oltreoceano dopo il 'no' del Co… - sscalcionapoli1 : Domenico Sepe: “Statua Diego Armando Maradona? Sono in trattativa con il Boca Juniors per collocarla alla Bombonera… - Il_Mezzogiorno : Sepe: “Deluso dal Comune di Napoli per la restituzione della statua di Maradona” - Vivere_Napoli : Il Comune restituisce la statua di Maradona, Sepe: 'Sono in trattativa con il Boca Juniors' - TgrRai : RT @TgrRaiCampania: Sepe e la statua di #Maradona: 'Qui non la vogliono? Magari la prende il #Boca' #IoSeguoTgr -