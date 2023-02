Statua Maradona, lo scultore: “In trattativa per darla al Boca Juniors” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Potrebbe raggiunge il ‘Bombonera’ di Buenos Aires la Statua di Diego Armando Maradona realizzata dall’artista campano Domenico Sepe. Quest’ultimo lo ha dichiarato durante una conferenza stampa presso il Comune di Napoli: “Se la Statua non verrà collocata in un logo iconico della città, come mio desiderio, probabilmente potrebbe andare alla Bombonera: sono in trattativa con il Boca Juniors. Qualunque ricavato possa trarre da questa vicenda andrà in beneficenza, preferibilmente a un ospedale pediatrico”. Ad essere interessato alla scultura inoltre, non è solo il Boca, ma anche alcune amministrazioni locali della provincia di Napoli tra cui il Comune di Casalnuovo che vorrebbe acquistarla, e quelli di Portici, Gragnano e Afragola. Sepe ha inoltre riferito di avere ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 febbraio 2023) Potrebbe raggiunge il ‘Bombonera’ di Buenos Aires ladi Diego Armandorealizzata dall’artista campano Domenico Sepe. Quest’ultimo lo ha dichiarato durante una conferenza stampa presso il Comune di Napoli: “Se lanon verrà collocata in un logo iconico della città, come mio desiderio, probabilmente potrebbe andare alla Bombonera: sono incon il. Qualunque ricavato possa trarre da questa vicenda andrà in beneficenza, preferibilmente a un ospedale pediatrico”. Ad essere interessato alla scultura inoltre, non è solo il, ma anche alcune amministrazioni locali della provincia di Napoli tra cui il Comune di Casalnuovo che vorrebbe acquistarla, e quelli di Portici, Gragnano e Afragola. Sepe ha inoltre riferito di avere ...

