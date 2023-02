Statua Maradona | l’autore svela | “In trattativa per darla al Boca Juniors”

Leggi su anteprima24

Tempo di lettura: 3 minutiLa scultura che raffigura Diego Armandorealizzata dall'artista campano Domenico Sepe potrebbe essere collocata alla 'Bombonera' di Buenos Aires, il tempio del, una delle squadre del campione argentino. Ad annunciarlo è stato lo stesso artista nel corso di una conferenza stampa convocata oggi dopo che nei giorni scorsi il Comune di Napoli ha reso noto di non poter accettare quel dono dal valore troppo oneroso per essere acquisito senza passare per una gara, come ipotizza anche una inchiesta aperta dalla procura. "La– ha detto oggi Sepe – se non resterà in un luogo iconico di Napoli, come mio desiderio, probabilmente potrebbe andare alla Bombonera: sono incon il". Precisando che "qualunque ...