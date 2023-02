Stasera tutto è possibile, anticipazioni 27 febbraio 2023: ospiti, concorrenti e tema di stasera (Di lunedì 27 febbraio 2023) Come ogni lunedì che si rispetti l’appuntamento su Rai 1 è solo uno. Ed è quello con stasera tutto è possibile, il comedy show che vede alla conduzione Stefano De Martino e che sta collezionando, anno dopo anno, un successo enorme. Dopo l’esordio della scorsa settimana, il conduttore è pronto a tornare al timone del programma. Tra risate e giorni per un lunedì sera all’insegna del divertimento, della leggerezza e della spensieratezza. Chi gioca a stasera tutto è possibile il 27 febbraio 2023 A giocare e a sfidarsi a suon di risate saranno: Nathalie Guetta, Andrea Pucci, Peppe Iodice, Claudio Lauretta, Bianca Guaccero, Elena Santarelli e Giovanni Esposito. Presenze fisse, ormai, quelle di Francesco Paolantoni e Vincenzo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 febbraio 2023) Come ogni lunedì che si rispetti l’appuntamento su Rai 1 è solo uno. Ed è quello con, il comedy show che vede alla conduzione Stefano De Martino e che sta collezionando, anno dopo anno, un successo enorme. Dopo l’esordio della scorsa settimana, il conduttore è pronto a tornare al timone del programma. Tra risate e giorni per un lunedì sera all’insegna del divertimento, della leggerezza e della spensieratezza. Chi gioca ail 27A giocare e a sfidarsi a suon di risate saranno: Nathalie Guetta, Andrea Pucci, Peppe Iodice, Claudio Lauretta, Bianca Guaccero, Elena Santarelli e Giovanni Esposito. Presenze fisse, ormai, quelle di Francesco Paolantoni e Vincenzo ...

