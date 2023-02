Stasera in tv arriva “Bullet Train” con Brad Pitt: allacciate le cinture… (Di lunedì 27 febbraio 2023) Bullet Train diretto dall’ex stuntman professionista David Leitch arriva su Sky. Tra gli efferati killer che si contendono una misteriosa valigetta a bordo treno: Brad Pitt (in versione sicario un po’ cialtrone) e Bryan Tyree-Henry (assassino inglese con la battuta svelta come la pistola). Film per appassionati di action fumettistici. Botte, battute, violenza astratta alla Tarantino, gusto da fumetto giapponese… La serata di Sky parte a tutta velocità a bordo di un treno in cui un killer cialtrone, interpretato da Brad Pitt, e un pugno di criminali si contendono una misteriosa valigetta. Ecco perché Bullet Train – diretto dall’ex stuntman David Leitch e presentato in anteprima al Festival di Locarno – è da non perdere. L’action movie ... Leggi su amica (Di lunedì 27 febbraio 2023)diretto dall’ex stuntman professionista David Leitchsu Sky. Tra gli efferati killer che si contendono una misteriosa valigetta a bordo treno:(in versione sicario un po’ cialtrone) e Bryan Tyree-Henry (assassino inglese con la battuta svelta come la pistola). Film per appassionati di action fumettistici. Botte, battute, violenza astratta alla Tarantino, gusto da fumetto giapponese… La serata di Sky parte a tutta velocità a bordo di un treno in cui un killer cialtrone, interpretato da, e un pugno di criminali si contendono una misteriosa valigetta. Ecco perché– diretto dall’ex stuntman David Leitch e presentato in anteprima al Festival di Locarno – è da non perdere. L’action movie ...

