Stampaggio di materiali plastici | come selezionare il partner giusto ed evitare errori di lavorazione?

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) - Mantova, 27 Febbraio 2023. Secondo proiezioni recenti le dimensioni del mercato globale delle bioplastiche e dei polimeri dovrebbero triplicarsi nel giro di pochi anni. D'altronde gli oggetti in plastica sono usati nei settori più disparati. Dai piccoli oggetti di uso quotidiano ai grandi oggetti usati nell'industria dei trasporti, nel settore dell'automotive e nel settore aerospaziale. Inoltre, l'affermazione dei tecnopolimeri (polimeri da caratteristiche fisiccaniche così elevate che vengono usati per sostituire i metalli) nel settore industriale ha dato un'ulteriore spinta alladella plastica. C'è però una difficoltà comune a molte aziende. Ovvero quella di trovare unin grado di personalizzare gli oggetti in plastica sulla base delle loro richieste. Non a caso, quando un'azienda commissiona il ...