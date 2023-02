Stadio Roma, Bonessio: “Continua il confronto con i cittadini di Pietralata per realizzare un’opera sostenibile sotto il profilo ambientale e sociale” (Di lunedì 27 febbraio 2023) “La costruzione del nuovo Stadio della Roma è una partita che dobbiamo giocare prestando estrema attenzione a tutti gli aspetti in gioco e non tralasciando alcun dettaglio. In primis il potenziamento del trasporto pubblico e in particolare della linea della Metro B. Dopo il sopralluogo che si è svolto nei giorni scorsi con alcuni consiglieri capitolini delle Commissioni Sport e Urbanistica finalizzato a conoscere direttamente lo stato dei luoghi per dare un contributivo consapevole e ponderato in vista dell’approvazione in Aula Giulio Cesare dell’interesse pubblico dell’opera, ribadisco l’urgenza di considerare la mobilità pubblica e ciclopedonale uno degli asset strategici e prioritari del nuovo Stadio della Roma. A tal fine è doveroso individuare il giusto mix per non fa ricadere tutto il peso del trasporto su quel ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 febbraio 2023) “La costruzione del nuovodellaè una partita che dobbiamo giocare prestando estrema attenzione a tutti gli aspetti in gioco e non tralasciando alcun dettaglio. In primis il potenziamento del trasporto pubblico e in particolare della linea della Metro B. Dopo il sopralluogo che si è svolto nei giorni scorsi con alcuni consiglieri capitolini delle Commissioni Sport e Urbanistica finalizzato a conoscere direttamente lo stato dei luoghi per dare un contributivo consapevole e ponderato in vista dell’approvazione in Aula Giulio Cesare dell’interesse pubblico dell’opera, ribadisco l’urgenza di considerare la mobilità pubblica e ciclopedonale uno degli asset strategici e prioritari del nuovodella. A tal fine è doveroso individuare il giusto mix per non fa ricadere tutto il peso del trasporto su quel ...

