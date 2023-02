Stadio Milan all’ippodromo La Maura? Cittadini in protesta (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il Milan, spinto dal suo proprietario Gerry Cardinale, sembra essersi convinto di costruire il suo nuovo Stadio in autonomia, sono ai minimi termini i rapporti con i “cugini” dell’Inter, e in una zona diversa da San Siro. Sono tre le opzioni sul tavolo: Sesto San Giovanni, la favorita, Rozzano e l’ippodromo “La Maura” dove al L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il, spinto dal suo proprietario Gerry Cardinale, sembra essersi convinto di costruire il suo nuovoin autonomia, sono ai minimi termini i rapporti con i “cugini” dell’Inter, e in una zona diversa da San Siro. Sono tre le opzioni sul tavolo: Sesto San Giovanni, la favorita, Rozzano e l’ippodromo “La” dove al L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ?? Il #Milan domina l'Atalanta e ritorva anche il gioco. Terza vittoria di fila in campionato. Ancora una volta sen… - sportface2016 : #MilanAtalanta, allo stadio saranno presenti la mamma di Elon Musk, Melissa Satta e Tsitsipas. Non solo, ecco tutt… - marifcinter : UFFICIALE - Milan Skriniar e Federico Dimarco non saranno a disposizione per la gara di domani contro il Bologna, i… - AldoRivalta : RT @CalcioFinanza: Il nuovo stadio del Milan all’ippodromo La Maura? Cittadini in protesta - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Ero allo stadio, la partita ha sancito la ripresa del Milan. L’Atalanta non ha mai impensierit… -