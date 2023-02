Sposa viene rapita e costretta a un altro matrimonio per 500mila dollari (Di lunedì 27 febbraio 2023) Una Sposa americana ha subìto minacce dalla famiglia decisa a combinare il matrimonio con uno sconosciuto e pronti a uccidere anche il suo vero sposo: ecco la storia choc Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 febbraio 2023) Unaamericana ha subìto minacce dalla famiglia decisa a combinare ilcon uno sconosciuto e pronti a uccidere anche il suo vero sposo: ecco la storia choc

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... feres83360925 : @hidekitojo1234 Ancora meglio. Tua sorella si sposa col tuo vicino. Ogni giorno prende botte. Cerca di difendersi e… - BastaLucy : @magicadespell78 Mah … ! Lo spero …perché anche l’ipotesi di attaccarsi al seno della mamma per vincere lo stress a… - Nanoalto : Vedo che circola la bufala della sposa che il giorno del matrimonio trova lo sposo che viene allattato dalla madre.… - madliber : In che senso? ?? - MILNlU : non sono il@soldato di dio prescelto perché ora non riesco a non pensare a kevin as victor della sposa cadavere è… -