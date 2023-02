Sposa va in bagno prima del matrimonio e trova la suocera che allatta il futuro marito (Di lunedì 27 febbraio 2023) Sposa trova la suocera che allatta il futuro marito prima del matrimonio Una Sposa ha trovato il futuro marito in bagno mentre veniva allattato dalla suocera poco prima del loro matrimonio: a raccontare l’incredibile vicenda è stata la wedding planner Georgie Mitchel in una puntata del suo podcast Unfiltered Bride. L’esperta di matrimoni, infatti, oltre a elargire consigli è solita raccontare aneddoti riguardanti alcuni matrimoni di cui è stata protagonista insieme ad una make up artist specializzata proprio nel trucco delle spose. Ed è stata proprio quest’ultima a svelare il curioso retroscena. La ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 febbraio 2023)lacheildelUnahato ilinmentre venivato dallapocodel loro: a raccontare l’incredibile vicenda è stata la wedding planner Georgie Mitchel in una puntata del suo podcast Unfiltered Bride. L’esperta di matrimoni, infatti, oltre a elargire consigli è solita raccontare aneddoti riguardanti alcuni matrimoni di cui è stata protagonista insieme ad una make up artist specializzata proprio nel trucco delle spose. Ed è stata proprio quest’ultima a svelare il curioso retroscena. La ...

