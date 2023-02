Spezia Vs Verona | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Scontro diretto forse non ancira decisivo, ma sicuramente importante in ottica salvezza.Vssi giocherà domenica 5 marzo alle ore 12.30 presso lo stadio Picco.VS: LE(4-2-3-1): Dragowski, Amiam, Ampadu, Nikolaou, Reca, Bourabia, Ekdal, Verde, Agudelo, Gyasi, Nzola. All. Semplici(3-4-2-1): Montipo’, Magnani, Hien, Coppola, Depaoli, Tameze, Duda, Doig, Ngonge, Lazovic, Gaich. All. ZaffaroniIN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn domenica 5 marzo 2023 alle ore 12.30 Atalanta Vs Udinese:...