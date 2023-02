Spezia, Semplici ritrova Nzola e i gol salvezza (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nzola è tornato e lo Spezia può contare sui suoi gol per provare a raggiungere la salvezza in Serie A Nzola è tornato e lo Spezia può contare sui suoi gol per provare a raggiungere la salvezza in Serie A. L’infortunio l’ha tenuto fuori tanto tempo e alla squadra sono mancati i suoi gol per fare punti. Contro l’Udinese, Semplici l’ha rigettato nella mischia dal primo minuto e gliene sono bastati cinque per portare in vantaggio i liguri, poi nella ripresa è la sua rete a regalare un punto alla sua squadra. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 febbraio 2023)è tornato e lopuò contare sui suoi gol per provare a raggiungere lain Serie Aè tornato e lopuò contare sui suoi gol per provare a raggiungere lain Serie A. L’infortunio l’ha tenuto fuori tanto tempo e alla squadra sono mancati i suoi gol per fare punti. Contro l’Udinese,l’ha rigettato nella mischia dal primo minuto e gliene sono bastati cinque per portare in vantaggio i liguri, poi nella ripresa è la sua rete a regalare un punto alla sua squadra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

