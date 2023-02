Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : 11 goal in campionato, 6 reti e un assist nelle ultime sei presenze Solo Osimhen ha portato più punti alla sua squa… - cagliarilivemag : Doppietta di Nzola, Udinese-Spezia 2-2 - CalcioNews24 : #Nzola e i gol salvezza per lo #Spezia ?? - cagliarilivemag : - Profilo3Marco : RT @SkySport: UDINESE-SPEZIA 2-2 Risultato finale ? #Nzola (6') ? #Beto (22') ? #Pereyra (55') ? #Nzola (72') #SkySport #SkySerieA #Udinese… -

Un pareggio piacevole, spettacolare, ma che stringi stringi serve a poco. L'Udinese continua il suo periodo no (una sola vittoria nelle ultime 16) ...è tornato e lopuò contare sui suoi gol per provare a raggiungere la salvezza in Serie Aè tornato e lopuò contare sui suoi gol per provare a raggiungere la salvezza in ...

Udinese-Spezia 2-2: Nzola regala un pari d'oro ai liguri la Repubblica

Un punto per ripartire, a piccoli passi. Lo Spezia ringrazia Dragowski e ritrova i gol di Nzola CittaDellaSpezia

Spezia, Nzola è l'uomo in più La Gazzetta dello Sport

Spezia, Nzola: "Felice di essere tornato a dare una mano, meglio un punto che zero" TUTTO mercato WEB

SPEZIA, SEMPLICI: "NZOLA GRANDE GIOCATORE, POSSIAMO SALVARCI" - Sportmediaset Sport Mediaset

Un altro 2-2 fuori casa, ma ben diverso da quello di Empoli. A Udine la partita si mette bene, poi però si complica e lo Spezia è bravo a rimetterla in piedi. Mister Semplici debutta con un buon pari, ...L'attaccante angolano firma una doppietta che permette ai suoi di conquistare un punto prezioso in chiave salvezza.