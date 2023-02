Sparisce dall’ospedale di Ostia | ansia per le sorti di una 26enne di Pomezia | l’appello per ritrovarla

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Sono ore diper ledi Aurora Besi,di, sparita da sabato mattinaGrassi di. La giovane, che soffre di schizofrenia affettiva, venerdì sera era stata fermata dai carabinieri di Torvaianica e trovata in stato confusionale. I militari avevano richiesto il supporto dei sanitari del 118 e per la ragazza era stato prescritto un TSO. Laera quindi stata ricoverata aquella sera stessa, al Grassi, al reparto psichiatrico. Ma la mattina dopo, quando i genitori – separati, il padre residente a, la madre ad Ardea – di Aurora non c’era più traccia. Da quanto riferito, pare che la ragazza sia fuggita scavalcando una staccionata. SparitaNonostante ...