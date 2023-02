(Di lunedì 27 febbraio 2023). Umbertonel corso del suo editorialeil retroscena sul tecnico del Napoli. Lo speech dinellodel Napoli, riportato dal giornalista Umbertodurante la sua rubrica su Canale 21, si incentra sull’obiettivo di ammazzare il campionato per poi concentrarsi sulla Champions League. Secondo, la squadra partenopea ha un vantaggio di 18 punti sulla seconda classificata e ha dominato in Europa, vincendo 19 delle ultime 20 partite., sempre secondo il giornalista, avrebbe espresso l’meravigliosa della squadra per la finale di Istanbul e avrebbe detto ai suoi ragazzi di non fare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Spalletti, discorso allo spogliatoio da brividi. Chiariello svela la grande ossessione #Champions #chiariello… - Bazoo50729107 : @wazzaCN A giugno deve cambiare la proprietà. Chi accetterebbe (discorso fatto ad Inzaghi 2 anni fa sui soldi che n… - ArcangeloP_79 : @Chiariello_CS @WalterWhiteNH Stesso discorso dicasi per Lobo. Spalletti lo ha maturato e completato. Ergo, se vale… - Spazio_Napoli : ??Mister Luciano #Spalletti ha affrontato nella conferenza stampa pre #Empoli il discorso scaramanzia, dando delle r… - heyjude_90 : @YvanGoSlow24 @smgii1908 @_talebanikov @Dottor_Strowman Male Spalletti a concedere poco minutaggio a Gaetano e Zerb… -

A proposito di, avrebbe detto:allo spogliatoio: obiettivo Champions League A confessarlo, nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, è stato il giornalista Umberto Chiariello . ...Insomma, alla squadra diè 'bastato' alzare il proprio ritmo per portare l'avversario a subire il gol. È undi inerzia, è come se gli azzurri - ieri vestiti di bianco " avessero ...

Discorso Spalletti allo spogliatoio: "Ammazziamo il campionato, poi ... CalcioNapoli24

Bargiggia: “Liverpool via Klopp, vogliono Spalletti” napolipiu.com

Spalletti, il contratto è un rebus: le big d'Europa chiamano, De Laurentiis fa scattare il rinnovo automatico ilmattino.it

Bargiggia | “Liverpool via Klopp | vogliono Spalletti” Zazoom Blog

Spalletti: «Rispetto all'anno scorso il Napoli è migliorato in tutto ... IlNapolista

Quando il livello è come quello di Kvara, diventa difficile per l'avversario non fare fallo e qualche volta usano questo metodo per fermarlo. È normale per uno forte come lui. Arbitraggi La qualit de ...Il Napoli batte anche l'Empoli e prosegue la sua fila. A breve le parole in conferenza stampa di Luciano Spalletti. L'atteggiamento è stato completamente diverso dalla trasferta dello scorso anno qui ...