Spal, Tacopina sul ritorno di De Rossi: "Assolutamente no, continuiamo con Oddo" (Di lunedì 27 febbraio 2023) Momento di stagione complicato per la Spal. I biancocelesti sono in 18ª posizione con 25 punti a 2 punti dalla zona playout e a 4 punti dalla salvezza diretta. Il cambio di guida tecnica con l'esonero di De Rossi e l'avvicendamento di Oddo non ha sortito gli effetti desiderati. Il presidente Joe Tacopina ha parlato della situazione del club ai microfoni di Itasportpress: "No, De Rossi non torna si va avanti così. Ortoli al posto di Lupo? Ortoli è con noi da tempo e fa un buon lavoro anche nello spogliatoio. Vedremo". Tacopina non torna quindi sui suoi passi e da fiducia all'ex difensore di Milan e Lazio che si dovrà caricare il compito di far uscire la Spal da un periodo nero che dura da troppo. SportFace.

