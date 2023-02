Spal, Tacopina senza pace: Oddo è già in bilico (Di lunedì 27 febbraio 2023) Non c’è pace per la Spal e Tacopina, dopo la sconfitta contro il Genoa Oddo è già a rischio e potrebbe tornare De Rossi Non c’è pace per la Spal e Tacopina, dopo la sconfitta contro il Genoa Oddo è già a rischio e potrebbe tornare De Rossi. Panchine girevoli in Serie B, La Gazzetta dello Sport scrive del possibile ritorno di De Rossi sulla panchina biancazzurra. Avrebbe del clamoroso questa situazione, visto l’esonero e l’arrivo di Oddo soltanto nell’ultima settimana. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Non c’èper la, dopo la sconfitta contro il Genoaè già a rischio e potrebbe tornare De Rossi Non c’èper la, dopo la sconfitta contro il Genoaè già a rischio e potrebbe tornare De Rossi. Panchine girevoli in Serie B, La Gazzetta dello Sport scrive del possibile ritorno di De Rossi sulla panchina biancazzurra. Avrebbe del clamoroso questa situazione, visto l’esonero e l’arrivo disoltanto nell’ultima settimana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

