Spal, Tacopina pronto a far fuori il ds Lupo e a richiamare De Rossi (Gazzetta) (Di lunedì 27 febbraio 2023) A Ferrara Oddo è già in bilico sulla panchina della Spal. Il presidente Tacopina, che qualche settimana fa si era schierato dalla parte del direttore sportivo Lupo esonerando De Rossi, sarebbe pronto a fare dietrofront. Dunque: far fuori Lupo e richiamare l’ex romanista, tra l’altro ancora sotto contratto. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. “Il soffertissimo divorzio di San Valentino da Daniele De Rossi ha lasciato strascichi pesanti in casa Spal. Quando Joe Tacopina ha dovuto scegliere tra il debuttante allenatore e il d.s. Fabio Lupo, ci ha pensato qualche giorno a New York e poi è tornato in Italia con la decisione presa: via l’allenatore, fiducia al manager. Che in ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 febbraio 2023) A Ferrara Oddo è già in bilico sulla panchina della. Il presidente, che qualche settimana fa si era schierato dalla parte del direttore sportivoesonerando De, sarebbea fare dietrofront. Dunque: farl’ex romanista, tra l’altro ancora sotto contratto. Lo scrive ladello Sport. “Il soffertissimo divorzio di San Valentino da Daniele Deha lasciato strascichi pesanti in casa. Quando Joeha dovuto scegliere tra il debuttante allenatore e il d.s. Fabio, ci ha pensato qualche giorno a New York e poi è tornato in Italia con la decisione presa: via l’allenatore, fiducia al manager. Che in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Spal, Tacopina pronto a far fuori il ds Lupo e a richiamare #DeRossi (Gazzetta) A Ferrara Oddo è già in bilico. I… - psb_original : Qui Spal - Tacopina allontana Lupo, Oddo in bilico e il ritorno di De Rossi sullo sfondo #SerieB - psb_original : Qui Spal - Tacopina allontana Lupo, Oddo in bilico e il ritorno di De Rossi sullo sfondo #SerieB - GMontalesi : RT @cmdotcom: De Rossi può tornare alla #Spal: la decisione di #Tacopina #calciomercato #SerieB #DeRossi - cmdotcom : De Rossi può tornare alla #Spal: la decisione di #Tacopina #calciomercato #SerieB #DeRossi -