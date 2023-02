Spal, Tacopina nega il ritorno di De Rossi: «Avanti con Oddo» (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo le indiscrezioni sul ritorno di De Rossi sulla panchina della Spal, il presidente Tacopina smentisce: «Si va Avanti con Oddo» Joe Tacopina ha smentito le voci sul possibile ritorno di Daniele De Rossi sulla panchina della Spal. Di seguito le sue parole a Itasportpress. «No, De Rossi non torna si va Avanti così. Ortoli al posto di Lupo? Ortoli è con noi da tempo e fa un buon lavoro anche nello spogliatoio. Vedremo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo le indiscrezioni suldi Desulla panchina della, il presidentesmentisce: «Si vacon» Joeha smentito le voci sul possibiledi Daniele Desulla panchina della. Di seguito le sue parole a Itasportpress. «No, Denon torna si vacosì. Ortoli al posto di Lupo? Ortoli è con noi da tempo e fa un buon lavoro anche nello spogliatoio. Vedremo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

