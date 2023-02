Spagna | ceffone alla moglie in diretta TikTok | un anno di carcere per il marito violento – Il video

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Inun uomo è stato arrestato e condannato a undiper aver tirato unmentre lei era insu. Migliaia di utenti assistevanolive,quale partecipavano altre tre persone. Una mano è entrata nell’inquadratura e ha sferrato unschiaffo sul viso della ragazza, lasciando gli altri protagonisti dellaattoniti. Ora l’aggressore – un 32enne che sulla stampa spagnola viene identificato con la sigla D.F. – deve fare i conti con la giustizia, che si è occupata del caso nonostante la giovane, 23 anni, non abbia sporto denuncia. Rintracciata dagli inquirenti, la ragazza, identificata come Simona sul social, ha ...

Inun uomo è stato arrestato e condannato a un anno di carcere per aver tirato unalla moglie mentre lei era in diretta su TikTok . Migliaia di utenti assistevano alla live, alla quale ......È stata la risposta che ho ricevuto.' La signora Mattsson ha tagliato la corda per andare in,... allungandogli qualche bel, oppure punendoli in modo creativo e non violento: "Niente dolci,...

Spagna, ceffone alla moglie in diretta TikTok: un anno di carcere per ... Open

Schiaffo ad una giocatrice in Serie B femminile: allenatore della ... Eurosport IT

Il coach del Basket Roma si arrabbia con l’atleta 17enne per un errore e le dà uno schiaffo Il Fatto Quotidiano

Will Smith, la risata della moglie Jada dopo lo schiaffo e le conseguenze secondo l'Academy Vanity Fair Italia