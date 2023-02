Spaccio di Droga a Piedimonte Matese: tre arresti (Di lunedì 27 febbraio 2023) Spaccio di Droga a Piedimonte Matese, Alife ed Alvignano: smantellata fiorente attività di cessione di stupefacenti Smantellata una fiorente attività di Spaccio a Piedimonte Matese, Alife ed Alvignano. I Carabinieri Nucleo Operativo della Compagnia di Piedimonte Matese hanno eseguito questa mattina una ordinanza di custodia Cautelare in Carcere. Il provvedimento è scattato al termine di una articolata indagine Coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere. Ad emetterlo il Giudice per le Indagini presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della locale procura. Destinatari della misura cautelare tre indagati. Per due dei quali disposti gli arresti domiciliari, mentre per l’altro la ... Leggi su puntomagazine (Di lunedì 27 febbraio 2023)di, Alife ed Alvignano: smantellata fiorente attività di cessione di stupefacenti Smantellata una fiorente attività di, Alife ed Alvignano. I Carabinieri Nucleo Operativo della Compagnia dihanno eseguito questa mattina una ordinanza di custodia Cautelare in Carcere. Il provvedimento è scattato al termine di una articolata indagine Coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere. Ad emetterlo il Giudice per le Indagini presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della locale procura. Destinatari della misura cautelare tre indagati. Per due dei quali disposti glidomiciliari, mentre per l’altro la ...

