«Sono solo Cha Eun-woo» (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ehi Siri, suona ONE degli ASTRO. Quando Cha Eun-woo appare sullo schermo, non c'è via d'uscita: si rimane irrimediabilmente incantati. E, come dice il testo della canzone, non importa quante volte lo vedrete in tv, al cinema, nella vita reale a un fan meeting o in una telefonata via Zoom: "It never, it never gonna stop". Non smetterà mai di stupirvi. Ma partiamo dall'inizio. Lee Dong-min, conosciuto professionalmente come Cha Eun-woo, è nato a Gunpo nel 1997. È un cantante, attore, modello e anche artista: non ha solo è incredibile nella sua bellezza naturalissima, ma anche un talento senza pari. Oltre a essere uno dei membri della boyband ASTRO, fa anche parte della famosa linea '97, un gruppo di amici composto da Jungkook dei BTS, Yugyeom e BamBam dei GOT7, Mingyu dei SEVENTEEN e Jaehyun degli NCT. Cha Eun-woo è ora il protagonista di Island, un K-drama ...

