Sono Motors - Così è naufragato il sogno dell'auto solare (Di lunedì 27 febbraio 2023) La Sono Motors ha deciso di voltare pagina dopo anni e anni di crescenti difficoltà nello sviluppo della sua auto solare: l'azienda tedesca ha infatti annunciato la cancellazione totale del programma Sion, la vettura elettrica alimentata grazie ai pannelli della carrrozzeria, e l'intenzione di abbandonare la produzione di quattro ruote per concentrarsi esclusivamente sul fotovoltaico. Addio Sion. Dunque, tramonta definitivamente un progetto divenuto famoso nel 2018, ma afflitto da problemi crescenti e - ora lo si è capito - insormontabili. Del resto, la Sono Motors è stata più volte sull'orlo del baratro negli ultimi anni: lo dimostrano le difficoltà nel reperire i necessari finanziamenti o le particolare forme di raccolta fondi avviate dai vertici ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 27 febbraio 2023) Laha deciso di voltare pagina dopo anni e anni di crescenti difficoltà nello sviluppoa sua: l'azienda tedesca ha infatti annunciato la cancellazione totale del programma Sion, la vettura elettrica alimentata grazie ai pannellia carrrozzeria, e l'intenzione di abbandonare la produzione di quattro ruote per concentrarsi esclusivamente sul fotovoltaico. Addio Sion. Dunque, tramonta definitivamente un progetto divenuto famoso nel 2018, ma afflitto da problemi crescenti e - ora lo si è capito - insormontabili. Del resto, laè stata più volte sull'orlo del baratro negli ultimi anni: lo dimostrano le difficoltà nel reperire i necessari finanziamenti o le particolare forme di raccolta fondi avviate dai vertici ...

