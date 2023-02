“Sono incinta e ho una cavia peruviana: può trasmettere la toxoplasmosi o altre malattie?” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Buondì! Sono incinta e ho a casa una cavia peruviana alla quale Sono molto affezionata. Posso tenerla in braccio e pulirle la gabbietta o, come nel caso dei gatti, esiste il rischio di incorrere nella toxoplasmosi (o peggio)? La ringrazio per la risposta. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 27 febbraio 2023) Buondì!e ho a casa unaalla qualemolto affezionata. Posso tenerla in braccio e pulirle la gabbietta o, come nel caso dei gatti, esiste il rischio di incorrere nella(o peggio)? La ringrazio per la risposta. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ninazilli : Una donna su insta commenta la mia intervista di ieri: -3kg di trucco (gloss trasparente, occhio ombreggiato con co… - ultimo1973 : RT @Marco_dreams: Due minuti sono sufficienti per mettere incinta la moglie, tutto il resto è vizio, perversione e socialismo ! ???????? Femmi… - eloise_brg : @francebrid *stavo leggendo un libro mangiando un cornetto quando sentii la voce di mia sorella e mi sentii trascin… - 111David111 : @pbecchi In effetti se quelli come te votano Giorgia, sono molti di più e hanno le mamme sempre incinta. - auromanca : bg tw non sono incinta???? -