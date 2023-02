Sonia Bruganelli Sotto Accusa | Il Web Si Ribella!

Leggi su gossipnews.tv

(Di lunedì 27 febbraio 2023)si è schierata ancora una volta contro una parte dei gieffini, ignorando le azioni di tutti. Per questo motivo il popolo social si è ribellatondo l’opinionista di adottare due pesi e due misure. Voi cosa ne pensate? #gfvip #, opinionista del Grande Fratello Vip 7, ha scatenato una polemica sui social network a causa di alcuni commenti rivolti al gruppo degli Spartani. La conduttrice hato i concorrenti di mettersi d’accordo per le nomination e la scelta dei preferiti, ma molti telespettatori hanno fatto notare che anche altri gieffini si accordano tra loro. “Basterebbe dichiararlo”, ha scrittocondividendo un video in cui gli Spartani sembrano appunto mettersi ...