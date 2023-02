Sondaggi politici | Pd di Schlein cresce e si avvicina a M5S

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Fratelli d'Italia scende, il M5S è stabile, il Pd di Elly. E' il quadro offerto dalo Swg delinea le intenzioni di voto per il Tg La7. Il partito di Giorgia Meloni rimane ampiamente il primo, pur calando dal 31% al 30,7%. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte rimane al 17%. Il Pd, con Ellysegretaria dopo le ...

Fratelli d'Italia scende, il M5S è stabile, il Pd di Elly Schlein cresce. E' il quadro offerto dal sondaggio Swg delinea le intenzioni di voto per il Tg La7. Il partito di Giorgia Meloni rimane ...partitiFratelli d'Italia di Giorgia Meloni è in flessione di 0,3 decimali, ma resta il primo partito con il 30,7%. E' quanto risulta daidi Swg per il Tg La7. Il Movmento 5 ...

