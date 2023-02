Sondaggi Ipsos: Fdi torna a crescere e traina il centrodestra (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo la flessione registrata a fine gennaio, Fdi torna a macinare consensi nelle ultime intenzioni di voto registrate dai Sondaggi Ipsos per il Corriere della Sera. Secondo l’istituto diretto da Nando Pagnoncelli, Fratelli d’Italia guadagna mezzo punto rispetto alla precedente rilevazione attestandosi al 31%. In crescita anche gli altri partiti di centrodestra: la Lega cresce di tre decimi all’8,6%, Forza Italia dello 0,6% al 7,4% e Noi Moderati dello 0,2% all’1,2%. In totale il centrodestra guadagna in un mese quasi due punti percentuali (48,2%). Tra i partiti di opposizione cresce solo il Pd che guadagna lo 0,6% portandosi al 17%. Il Movimento 5 Stelle perde sette decimi e scende al 17,5%, peggio fa il Terzo Polo di Azione e Italia Viva che lascia per strada l’1,1% e scivola al 6%, dietro a Forza ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo la flessione registrata a fine gennaio, Fdia macinare consensi nelle ultime intenzioni di voto registrate daiper il Corriere della Sera. Secondo l’istituto diretto da Nando Pagnoncelli, Fratelli d’Italia guadagna mezzo punto rispetto alla precedente rilevazione attestandosi al 31%. In crescita anche gli altri partiti di: la Lega cresce di tre decimi all’8,6%, Forza Italia dello 0,6% al 7,4% e Noi Moderati dello 0,2% all’1,2%. In totale ilguadagna in un mese quasi due punti percentuali (48,2%). Tra i partiti di opposizione cresce solo il Pd che guadagna lo 0,6% portandosi al 17%. Il Movimento 5 Stelle perde sette decimi e scende al 17,5%, peggio fa il Terzo Polo di Azione e Italia Viva che lascia per strada l’1,1% e scivola al 6%, dietro a Forza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _nevertogether_ : - Ipsos iSay App molto veloce per guadagnare buoni Amazon o trasferire soldi su PayPal. Quasi giornalmente arriva… - 73deva73 : Sondaggi, Ipsos: vola il centrodestra, crescono tutte le forze di governo. Dovete impazzire. - chiccodigrano : @SecolodItalia1 Gli ultimi sondaggi politici Ipsos di gradimento degli italiani Governo Meloni, rivelando un calo r… - CCKKI : @AncoraFischia @OttobreInfo Continueranno a oscurare le proteste per la #pace?? di chi ritiene la guerra un inutile… - MarioPiMito : @magdicristiano Crede male.I sondaggi Ipsos sono tutti per l operato di Giorgia Meloni. Lei è in errore. -