Soluzione in Vista per il Futuro del Centrocampista: Ecco Cosa Potrebbe Accadere (Di lunedì 27 febbraio 2023) Arthur, un ritorno al suo paese natìo? Un ritorno a casa Potrebbe essere nell'aria per Arthur, con un prestito anticipato o con il Liverpool che rispedisce il giocatore a Torino alla fine della stagione. La Juventus ha un contratto con lui fino al 2025, ma sembra che il calciatore non faccia più parte dei piani della squadra. I media brasiliani hanno riferito che ci sarebbero già due squadre pronte a prenderlo: Palmeiras e Gremio. Gremio è la squadra che ha dato ad Arthur l'opportunità di esordire nel campionato brasiliano. Sembra che Arthur abbia una scelta da fare: rimanere in Europa o tornare a casa. Se decidesse di tornare in Brasile, sarebbe come se una porta si aprisse per lui. Una porta che Potrebbe portarlo a una nuova vita calcistica, a una nuova avventura. Una porta che Potrebbe riportarlo alla sua terra natìa, dove ha ...

