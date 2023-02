Solo acqua e sale Dall' ospedale al carcere | Cospito torna dietro le sbarre

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Alfredoè stato dimessoSan Paolo di Milano ed èto neldi Opera, nel Milanese, sempre in regime di 41 bis. Le condizioni di salute dell'anarchico, che è in sciopero della fame dal 20 ottobre e che si è visto rigettarea Cassazione la revoca del regime diduro, sono dunque stabili, tanto da indurre i medici a dimetterlo. Per lui si sono aperte le porte del Sai, il Servizio di Assistenza Intensiva, dove, assicurano da via Arenula, sarà assicurata la massima attenzione alle sue condizioni di salute. A confermarlo anche il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari, parlando di "un miglioramento delle condizioni dell'anarchico" che "ha consentito il suo trasferimento neldi Opera, dove sarà ...

