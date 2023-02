Sociale: un progetto per gli anziani nei nuovi alloggi popolari dei Passi (Di lunedì 27 febbraio 2023) "Un anziano per amico" è il nome dell'iniziativa che coinvolgerà anche bambini con disturbi dello spettro autistico Leggi su lanazione (Di lunedì 27 febbraio 2023) "Un anziano per amico" è il nome dell'iniziativa che coinvolgerà anche bambini con disturbi dello spettro autistico

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... emanuelarosio : RT @EnviInfo: ?? Isola d'Elba: un #ecosistema di #sperimentazione #sociale e #ambientale con il progetto nazionale di @MarevivoOnlus , intit… - CnrIpcb : ??28 febbraio 10:30 #Napoli | Convegno di chiusura del progetto Firm - Una rete da #pesca per la filiera dei… - GiorgioaSnaide7 : RT @CMarziane: .. MA QUALE FUGA .. IL VIRUS SARSCOV2 E' STATO FABBRICATO AD HOC .. PER AVVIARE UN PROGETTO DI MODIFICAZIONE GLOBALE DEGLI A… - curioso_molto : RT @CMarziane: .. MA QUALE FUGA .. IL VIRUS SARSCOV2 E' STATO FABBRICATO AD HOC .. PER AVVIARE UN PROGETTO DI MODIFICAZIONE GLOBALE DEGLI A… - SoniaLaVera : RT @CMarziane: .. MA QUALE FUGA .. IL VIRUS SARSCOV2 E' STATO FABBRICATO AD HOC .. PER AVVIARE UN PROGETTO DI MODIFICAZIONE GLOBALE DEGLI A… -