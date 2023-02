SOCIAL CALCIO – Maignan risponde alle accuse: «Le mie uniche droghe: fede, lavoro e vittorie». Le reazioni del web (Di lunedì 27 febbraio 2023) Mike Maignan, portiere del Milan, ha parlato attraverso una storia sul proprio profilo Instagram delle recenti dicerie nel suoi confronti Mike Maignan, portiere del Milan, ha parlato attraverso una storia sul proprio profilo Instagram delle recenti dicerie nel suoi confronti (girava un audio su WhatsApp che lo accusava di avere problemi con la droga ndr.). Ecco le sue parole dopo il ritorno in campo dal primo minuto nel match contro l’Atalanta: «Le mie uniche droghe: fede, lavoro e vittorie». Queste alcune reazioni del web. Dovete rispettare il miglior portiere al mondo ovvero Mike Maignan— valentina (@stephanssmile) February 27, 2023 La mia unica droga si chiama @mmseize. Grande campione!!! Le male lingue non meritanoa tua ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Mike, portiere del Milan, ha parlato attraverso una storia sul proprio profilo Instagram delle recenti dicerie nel suoi confronti Mike, portiere del Milan, ha parlato attraverso una storia sul proprio profilo Instagram delle recenti dicerie nel suoi confronti (girava un audio su WhatsApp che lo accusava di avere problemi con la droga ndr.). Ecco le sue parole dopo il ritorno in campo dal primo minuto nel match contro l’Atalanta: «Le mie». Queste alcunedel web. Dovete rispettare il miglior portiere al mondo ovvero Mike— valentina (@stephanssmile) February 27, 2023 La mia unica droga si chiama @mmseize. Grande campione!!! Le male lingue non meritanoa tua ...

