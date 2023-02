Snapchat lancia il suo chatbot alimentato dall’intelligenza artificiale di ChatGPT

Leggi su moltouomo

(Di lunedì 27 febbraio 2023)ha annunciato il lancio del suodi. Il programma si chiama My AI e sarà messo a disposizione degli abbonati al servizio+,to nel passato mese di giugno al costo di 3,99 dollari al mese. L’azienda è solo l’ultima ad agganciarsi ad un carro, quello dell’AI, che promette di allungarsi in modo esponenziale nel corso delle prossime settimane. Si può dire, infatti, che nessuna delle principali aziende tecnologiche intende sottovalutare un settore che sta suscitando grande curiosità nell’opinione pubblica globale, oltre a preoccupazioni di vario genere. My AI: cos’è e come funziona il nuovo servizio diIl programma sarebbe in grado di “consigliare ...