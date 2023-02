SMS e mail per buono Amazon da 1000 euro ai clienti abituali ma è un raggiro (Di lunedì 27 febbraio 2023) Stiamo assistendo ad una vera e propria pioggia di SMS ma soprattutto mail con oggetto un presunto buono Amazon da 1000 euro in regalo a clienti abituali del noto e-commerce. Proprio dei fortunati utenti sarebbero i destinatari di una carta regalo davvero corposa per effettuare nuovi acquisti: meglio chiarire subito che non si tratta di un’iniziativa ufficiale e reale, semmai dell’ennesimo tentativo di truffa ai danni di persone particolarmente ingenue e comunque pericolosissimo. A metterci in guardia dall’ultimo raggiro è la stessa Amazon che risponde ai dubbi di un cliente su Twitter e pure la Polizia Postale: non c’è nessun concorso o gioco a premi grazie al quale è possibile ottenere un buono ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 27 febbraio 2023) Stiamo assistendo ad una vera e propria pioggia di SMS ma soprattuttocon oggetto un presuntodain regalo adel noto e-commerce. Proprio dei fortunati utenti sarebbero i destinatari di una carta regalo davvero corposa per effettuare nuovi acquisti: meglio chiarire subito che non si tratta di un’iniziativa ufficiale e reale, semmai dell’ennesimo tentativo di truffa ai danni di persone particolarmente ingenue e comunque pericolosissimo. A metterci in guardia dall’ultimoè la stessache risponde ai dubbi di un cliente su Twitter e pure la Polizia Postale: non c’è nessun concorso o gioco a premi grazie al quale è possibile ottenere un...

