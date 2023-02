Smart working, quanto impatta (davvero) sull’ambiente? I dati sorprendenti dell’Enea (Di lunedì 27 febbraio 2023) quanto può lo Smart working impattare sull’ambiente? Di recente l’Enea ha pubblicato dei dati piuttosto sorprendenti, emersi a seguito di una ricerca sul campo Lo Smart working è una modalità di lavoro che sta guadagnando sempre più terreno in tutto il mondo. Si tratta di un approccio flessibile che permette ai lavoratori di svolgere le proprie attività in remoto, senza dover necessariamente recarsi in ufficio. Lo Smart working è utile all’ambiente? – Ilovetrading.itL’esplosione dello Smart working è stata favorita dalla pandemia, che ha costretto molte aziende a rivedere le loro modalità di lavoro per garantire la sicurezza dei propri dipendenti. Questa nuova modalità ... Leggi su ilovetrading (Di lunedì 27 febbraio 2023)può lore? Di recente l’Enea ha pubblicato deipiuttosto, emersi a seguito di una ricerca sul campo Loè una modalità di lavoro che sta guadagnando sempre più terreno in tutto il mondo. Si tratta di un approccio flessibile che permette ai lavoratori di svolgere le proprie attività in remoto, senza dover necessariamente recarsi in ufficio. Loè utile all’ambiente? – Ilovetrading.itL’esplosione delloè stata favorita dalla pandemia, che ha costretto molte aziende a rivedere le loro modalità di lavoro per garantire la sicurezza dei propri dipendenti. Questa nuova modalità ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Smart working, secondo l’Enea fa bene all’ambiente (e si risparmia tempo e carburante) - Kongminginter : @Cobretti_80 Io sono in full Smart working da ottobre ?? - Cobretti_80 : Possibile Smart working da aprile per due giorni a settimana, sto incrociando anche le dita dei piedi - MargheRoi : RT @adaptland: Interessati a partecipare domani alla Conferenza Finale del progetto ????#IRESDES40 (in presenza a Bruxelles o da remoto)? ??O… - Ananke_It : Leggo spesso di 'Great Resignation', spiegandola con 'si sono accorti come si sta bene in smart working'. La mia '… -