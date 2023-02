Smart working Milleproroghe 2023: fragili, genitori con figli under 14, privati, pubblica amministrazione (Di lunedì 27 febbraio 2023) Smart working Milleproroghe 2023. Il decreto ha ricevuto il via libera anche dalla Camera dei Deputati, il testo è stato approvato identico al Senato. Smart working Milleproroghe 2023 Il Milleproroghe prolunga lo Smart working dei lavoratori fragili dal 31 marzo al 30 giugno 2023. L’emendamento è arrivato ed è stato deciso in extremis, proprio in ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 febbraio 2023). Il decreto ha ricevuto il via libera anche dalla Camera dei Deputati, il testo è stato approvato identico al Senato.Ilprolunga lodei lavoratoridal 31 marzo al 30 giugno. L’emendamento è arrivato ed è stato deciso in extremis, proprio in ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Smart working, secondo l’Enea fa bene all’ambiente (e si risparmia tempo e carburante) - terminologia : @milanoarte Smart working è un altro uso improprio ma uno pseudoanglicismo: - ICTPARTNER_it : Con lo #smartworking, un'azienda piò risparmiare fino a 2.500 € annui per ogni lavoratore! ?? ICT Partner aiuta… - inCOWORK_ing : RT @moneypuntoit: Il decreto Milleproroghe ha esteso la possibilità di ricorrere allo smart working fino a fine giugno: ecco le nuove regol… - milanoarte : @terminologia Giustissimo, un po come l'orrendo 'smart working' usato in Italia come equivalente di 'working from r… -