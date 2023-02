Slittino | Fischnaller vince la Coppa del mondo dodici anni dopo Zoeggeler - Sport - Altri Sport

(Di lunedì 27 febbraio 2023) L'altoatsino in trionfo a Winterberg, basta il quinto posto perre aritmeticamente ladel: è storiaArmin ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : DOMINIK FISCHNALLER NELLA STORIA ???????? L'azzurro conquista la classifica generale della Coppa del Mondo di Slittino… - ItaliaTeam_it : FINALMENTE ARRIVA LA COPPAAAAAAAAAAAA ???? Dominik Fischnaller ha vinto la Coppa del Mondo di slittino! Dodici anni… - JavadiLungoni : RT @Eurosport_IT: DOMINIK FISCHNALLER NELLA STORIA ???????? L'azzurro conquista la classifica generale della Coppa del Mondo di Slittino total… - ManuelaAdro81 : Slittino, Fischnaller vince la Coppa del Mondo 2023: è il primo azzurro dopo Zoeggeler | Sky Sport - LadySbatSnow : RT @ItaliaTeam_it: FINALMENTE ARRIVA LA COPPAAAAAAAAAAAA ???? Dominik Fischnaller ha vinto la Coppa del Mondo di slittino! Dodici anni dopo… -

L'altoatsino in trionfo a Winterberg, basta il quinto posto per vincere aritmeticamente la coppa del mondo: è storia dopo Armin ...Ecco, l'Italia che vince oggi, quella che festeggia due coppe del mondo nello, scoprendo persino una fantastica coppia femminile (Voetter - Oberhofer) oltre al solito, quella d'...

LIVE Slittino, Singolo Winterberg 2023 in DIRETTA: Dominik Fischnaller vince la Coppa del Mondo 12 anni dopo Armin Zoeggeler! OA Sport

Slittino, dopo 12 anni la Coppa è dell'Italia: vince Fischnaller Virgilio Sport

Slittino, Fischnaller vince Coppa del Mondo generale e Sprint Tiscali

Slittino, Dominik Fischnaller quinto a Winterberg: è sua la Coppa del Mondo 2022/2023 SPORTFACE.IT

12 anni dopo la Coppa del Mondo di slittino è di nuovo nostra! A Winterberg (Germania), nella tana del lupo, in uno sport dove la prima lingua sul sito ufficiale della Federazione è il tedesco (e l'in ...