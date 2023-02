Slalom maschile Palisades Tahoe 2023 | risultati e classifica seconda manche | vince Ginnis | Sala decimo

Leggi su sportface

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Ajha vinto lospecialedi, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2022/23. Il greco ha terminato la gara con il crono di 1:47.46, davanti ai norvegesi Steen Olsen e Haugan, con uno e sei centesimi di ritardo. Tra gli atleti italianiTommaso, con 1.90 di ritardo dalla testa, 27esimo Stefano Gross e 29esimo Alex Vinatzer. LA: 1.Aj GRE 1:47.46 2.STEEN OLSEN Alexander 1:47.47 (+0.01) 3.HAUGAN Timon NOR 1:47.52 (+0.06) 4.POPOV Albert BUL 1:47.71 (+0.25) 4.NOEL Clement FRA 52.19 (+0.25) 6.KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:47.81 (+0.35) 7.ZENHAEUSERN Ramon SUI 1:47.92 (+0.46) 8.BRAATHEN Lucas NOR 1:47.96 (+0.50) 9.GSTREIN Fabio AUT 1:47.99 (+0.53)10....