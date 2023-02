Sky Sport inaugura la stagione 2023 dei motori: Ivan Capelli entra nel team (Di lunedì 27 febbraio 2023) Sky Sport questa mattina ha presentato la sua stagione 2023 dei motori. Tutto pronto, oltre 320 gare in 43 weekend e più di 1.600 ore di programmazione in diretta, di cui 400 tra studi e rubriche. Formula 1, MotoGP, Superbike, Formula E, World Rally Championship, NTT Indycar Series, Fanatec GT World Challenge Europe, la novità del World Endurance Championship e tanti altri campionati, tutti da vivere live su Sky (anche in mobilità su Sky Go), in streaming su NOW, con una selezione di eventi anche in chiaro su TV8. La F1, che ha aperto le dirette nei giorni scorsi con la trasmissione dei test anche su Youtube, si arricchisce di una nuova rubrica social la mattina della gara con Federica Masolin e Davide Valsecchi. Aumenta anche in pista la copertura delle zone d’interesse. Da quest’anno, infatti, Sky avrà una linea ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 febbraio 2023) Skyquesta mattina ha presentato la suadei. Tutto pronto, oltre 320 gare in 43 weekend e più di 1.600 ore di programmazione in diretta, di cui 400 tra studi e rubriche. Formula 1, MotoGP, Superbike, Formula E, World Rally Championship, NTT Indycar Series, Fanatec GT World Challenge Europe, la novità del World Endurance Championship e tanti altri campionati, tutti da vivere live su Sky (anche in mobilità su Sky Go), in streaming su NOW, con una selezione di eventi anche in chiaro su TV8. La F1, che ha aperto le dirette nei giorni scorsi con la trasmissione dei test anche su Youtube, si arricchisce di una nuova rubrica social la mattina della gara con Federica Masolin e Davide Valsecchi. Aumenta anche in pista la copertura delle zone d’interesse. Da quest’anno, infatti, Sky avrà una linea ...

