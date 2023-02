Sky Sport | in diretta streaming la presentazione Stagione Motori 2023 #GodiamociLaCorsa

Leggi su digital-news

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Skysi veste a festa oggi per larelativa all'offerta televisiva per il palinsestodellasui canali Sky. Tanta l'attesa per scoprire quali saranno gli appuntamenti, gli eventi e i volti che accompagneranno gli abbonati a Skynei prossimi mesi di programmazione. Il rinnovo pluriennale della partnership con la Formula 1 consolida Sky come official broadcaster in tutti i Paesi in cui Sky...