(Di lunedì 27 febbraio 2023) Al termine del posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A tra Milan ed Atalanta, su Sky Sport è andata in onda come di consueto una nuova puntata di Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio. Proprio quest’ultimo si è reso protagonista di un accedocon uno dei suoi opinionisti, Marco, trovatosi in disaccordo con il presentatore sull’argomento delha affermato che “ilè unache non”, mentreha cercato di spiegare il proprio punto di vista. Ad un certo punto anche Paolo Di Canio ha provato ad intervenire, ma è stato interrotto dall’opinionista: “Fammi finire il concetto, ti ho lasciato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Sky, diverbio #Caressa-#Bucciantini sul possesso palla: 'Statistica che non esiste' (VIDEO) -

Il portiere camerunense, però, è stato anche protagonista di un accesocon il compagno di ... E se arrabbiandosi così si vincono tutte le partite, meglio" , le sue parole ai microfoni di...Queste le dichiarazioni di Antonio Cassano riferite a Massimiliano Allegri e alche il tecnico ha avuto con Stefano De Grandis, giornalista diSport, nel post match di Juventus - Nantes. ...

VIDEO - Sky, diverbio Caressa-Bucciantini sul possesso palla ... SPORTFACE.IT

Oristano, madre uccide figlia 13enne poi si butta dalla finestra Sky Tg24

Madame e il tweet di pace: "Con Anna Oxa a Sanremo non è successo niente" Sky Tg24

Lautaro Marocchi, screzi su Sky: «Stai tranquillo...» Juventus News 24

Juve, Allegri e le scuse in tv dopo il 3-0 al Nantes: "Non fare il permaloso" Corriere dello Sport

Un gesto distensivo e la consapevolezza che tutto fosse iniziato e finito in campo. Per un diverbio che può succedere, ma che è subito stato messo alle spalle. Il battibecco tra André Onana ed Edin Dz ...Nonostante l'importante vittoria, in casa Inter fa ancora discutere la lite in campo tra Andre Onana ed Edin Dzeko ...