Sky, Caressa litiga con Bucciantini sul possesso palla e si offende (Video) (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ieri sera è andata in scena una lite al club di Caressa dopo il match fra Milan e Atalanta. Bucciantini, ospite del Club, stava spiegando la rilevanza del possesso palla nelle partite. Secondo Bucciantini non è un caso che la statistica in questione segni percentuali maggiori per le squadre che vincono e che si trovano nella parte alta della classifica di Seria A. Non è d’accordo Caressa che interrompe bruscamente il suo ospite e insiste che si tratta di una statistica che non ha rilevanza. Di seguito il Video: Ma tutt’appost? Il fegato dico: tutt’appost?#lammerda#Caressa #appecorato@SkySport pic.twitter.com/MehNFdbD9F — Simone FNS (@pombo1976) February 27, 2023 «Il possesso palla da un punto di vista statistico ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ieri sera è andata in scena una lite al club didopo il match fra Milan e Atalanta., ospite del Club, stava spiegando la rilevanza delnelle partite. Secondonon è un caso che la statistica in questione segni percentuali maggiori per le squadre che vincono e che si trovano nella parte alta della classifica di Seria A. Non è d’accordoche interrompe bruscamente il suo ospite e insiste che si tratta di una statistica che non ha rilevanza. Di seguito il: Ma tutt’appost? Il fegato dico: tutt’appost?#lammerda##appecorato@SkySport pic.twitter.com/MehNFdbD9F — Simone FNS (@pombo1976) February 27, 2023 «Ilda un punto di vista statistico ...

