Siviglia – Osasuna | LaLiga Santander: un colpo al morale prima della semifinale di coppa (Di lunedì 27 febbraio 2023) 2023-02-27 00:32:57 Giorni caldissimi per il calcio iberico! Osasuna ha ottenuto la sua seconda vittoria in campionato nel 2023 protagonista di una grande partita al Sánchez Pizjun. Un colpo importante al morale in vista dell'andata della semifinale di Copa del Rey in cui ospiterà l'Athletic all'El Sadar: "E' stata una partita durissima. Dopo averci portato due volte in vantaggio, ci hanno pareggiato. Due colpi di martello ma abbiamo recuperato ", ha indicato David García al microfono di DAZN non appena l'incidente è terminato. Il difensore navarrese apre le marcature con un gran colpo di testa da calcio d'angolo. David García non conosce il resto e, pur essendo titolare in coppa, è stato uno dei giocatori che non ha ruotato all'interno di un undici con tante ...

