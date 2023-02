Sion, il presidente esonera l’allenatore per due partite e vai lui in panchina (Di lunedì 27 febbraio 2023) Quello che sta accadendo al Sion di Mario Balotelli ha dell’incredibile. Il Corriere dello Sport riporta dell’esonero dell’allenatore, Fabio Celestini, per due partite. Una sorta di stand by per l’allenatore che era subentrato a Paolo Tramezzini alla fine del 2022. Il presidente del club svizzero, Christian Constantin, ha deciso di guidare lui la squadra nelle prossime due partite contro il Lugano. La prima in campionato e la seconda in Coppa di Svizzera. La situazione del Sion in campionato non è delle migliori. Tre sconfitte nelle ultime quattro gare. I tifosi sono preoccupati vista la penultima posizione del Sion con 22 punti. Oltre alla preoccupazione è subentrata anche la rabbia dei tifosi che al termine della gara contro il San Gallo hanno ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 febbraio 2023) Quello che sta accadendo aldi Mario Balotelli ha dell’incredibile. Il Corriere dello Sport riporta dell’esonero del, Fabio Celestini, per due. Una sorta di stand by perche era subentrato a Paolo Tramezzini alla fine del 2022. Ildel club svizzero, Christian Constantin, ha deciso di guidare lui la squadra nelle prossime duecontro il Lugano. La prima in campionato e la seconda in Coppa di Svizzera. La situazione delin campionato non è delle migliori. Tre sconfitte nelle ultime quattro gare. I tifosi sono preoccupati vista la penultima posizione delcon 22 punti. Oltre alla preoccupazione è subentrata anche la rabbia dei tifosi che al termine della gara contro il San Gallo hanno ...

