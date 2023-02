Sintesi e gol del Siviglia (Di lunedì 27 febbraio 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa da Sport a proposito della massima divisione spagnola: 26/02/2023 In onda alle 23:28 TEC L’Osasuna batte 2-3 i Sivigliani con un gol all’84’ dell’esterno in prestito dal Barcellona Un mese fa aveva già regalato ai rojillos contro quelli del Nervión il pass per le coppe ‘semimis’ con un gol ai supplementari Il Siviglia ha vissuto questa domenica un ‘déjà vu’ nella Liga, dove i Sivigliani sono caduti contro l’Osasuna in una partita molto combattuta che Abde ha deciso, come aveva già fatto contro la squadra della Sampaoli in Copa del Rey un mese fa ormai. L’esterno marocchino, in prestito dal Barcellona a Pamplona, ??quel giorno ha regalato ai rojillos un passaggio in ‘semisferica’ con un gol ai supplementari. Oggi sono bastati tre minuti per portare la vittoria all’Osasuna ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 27 febbraio 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa da Sport a proposito della massima divisione spagnola: 26/02/2023 In onda alle 23:28 TEC L’Osasuna batte 2-3 ini con un gol all’84’ dell’esterno in prestito dal Barcellona Un mese fa aveva già regalato ai rojillos contro quelli del Nervión il pass per le coppe ‘semimis’ con un gol ai supplementari Ilha vissuto questa domenica un ‘déjà vu’ nella Liga, dove ini sono caduti contro l’Osasuna in una partita molto combattuta che Abde ha deciso, come aveva già fatto contro la squadra della Sampaoli in Copa del Rey un mese fa ormai. L’esterno marocchino, in prestito dal Barcellona a Pamplona, ??quel giorno ha regalato ai rojillos un passaggio in ‘semisferica’ con un gol ai supplementari. Oggi sono bastati tre minuti per portare la vittoria all’Osasuna ...

