Sinodo | la Chiesa del litorale romano in ascolto delle donne

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma – “Lesono la quota più consistente del laicato e del popolo impegnato nella vita ecclesiale. Per questo, rispondendo ai ripetuti e accorati appelli di Papa Francesco, ritengo sia giunto il tempo di avviare processi capaci di dare risposte alle impellenti richieste di una maggiore valorizzazionecome battezzate e membri del Popolo di Dio con pari dignità, così da ampliare gli spazi di partecipazione femminile alla missione ecclesiale”. Con queste parole il vescovo Gianrico Ruzza rivolge il suo invito a tutte ledella diocesi di Porto-Santa Rufina all’evento “In”, che si svolgerà il 4 marzo alle ore 16.30 presso il Centro pastorale di Porto-Santa Rufina in via della Storta 783 a Roma. Alla vigilia della Giornata ...