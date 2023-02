“Sinergie per il benessere” a Bari Ad inizio marzo

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Di seguito il comunicato: Può l’esperienza turistica generare un cambiamento nelle persone? Sarà questa la provocazione da cui partirà Paola Rizzitelli, Wellness Economy Strategy Consultant, founder del brand “per il” e relation manager di Federspa, venerdì 32023 alle 11.30 nella sala Hospitality, nell’ambito della fiera internazionale del turismo BTM (Business Tourism Management) Italia, che per la nona edizione si svolgerà a, alla Fiera del Levante. Rizzitelli terrà lo speech dal titolo: “Transformative Wellness per rilanciare l’esperienza turistica nel settore del”, con successiva presentazione del libro “Il Turismo evoluto ed evolutivo. Strategie per co-crearecollettivo attraverso l’esperienza” (pp. 156, 14.50 €), prodotto ...