Simeone | l’agente svela un retroscena di mercato | “In estate lo voleva un altro club”

Il Napoli si avvia alla conquista del terzo scudetto della sua storia: il vantaggio di 18 punti dalle inseguitrici Inter e Milan è praticamente irrecuperabile, in città è stata abbandonata anche la scaramanzia. Un campionato fenomenale che porta la firma delle due stelle Khvicha Kvaratskhelia e Victor osimhen, autori di 29 gol in due (19 il nigeriano e 10 il georgiano). C'è da dire che però l'intera squadra va elogiata per questa stagione indimenticabile: tutti gli uomini della rosa, anche i non titolari, hanno contribuito a questo primato. Tra questi c'è sicuramente il Cholito Simeone, protagonista di due gol vittoria fondamentali contro il Milan a San Siro e la Roma all'Olimpico. Giovanni Simeone (FOTO: SSC Napoli) l'agente dell'attaccante argentino, Alessandro Moggi, ha rilasciato un'intervista a ...

